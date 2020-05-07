«Перед каждой сценой мы переучивали текст»: как актеры «Первых ласточек» говорили на языке жестов

Александр Бегма вспомнил, как вживался в роль неслышащего персонажа

Сериал «Первые ласточки», все серии которого Новый канал покажет 8 мая, впечатляет зрителей не только остротой и актуальностью затронутых тем, но и своей реалистичностью. Чтобы выглядеть убедительно, актерам Таисии Щурук и Александру Бегме (они играли брата и сестру) даже пришлось учить язык жестов.

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— Мой персонаж вначале общается на языке жестов и не палится, что умеет разговаривать, а уже в конце говорит, как умеет. Когда готовился к роли, как-то так получалось, что я часто встречал в повседневной жизни людей, которые общаются на языке жестов. Внимательно за ними наблюдал и подмечал разные моменты, которые потом пригодились, — отметил Александр Бегма в разговоре с актером Кареном Варданяном.

Оказалось, что каждый неслышащий говорит одни и те же фразы немного по-разному, по-своему

А Таисии Щурук готовиться к роли помогали видеоуроки, которые она находила на YouTube. Получив минимальную базу, актеры начали заниматься с сурдопереводчиками.

— На подготовительном этапе мы с Таей занимались с консультантом, которая научила нас правильно произносить наши реплики на языке жестов. Но на самих съемках присутствовал другой консультант, и он начал нас переучивать, — вспоминает Бегма. — Оказалось, что каждый неслышащий говорит одни и те же фразы немного по-разному, по-своему. Это реально было сложно, потому что перед каждой сценой мы заново учили текст.

В одной из сцен Александру пришлось импровизировать и говорить на языке жестов, используя полученный на съемках багаж знаний.

— В конце есть сцена, где я говорю: «Привіт, це я — Друг». Мы с режиссером договорились, что поскольку мой персонаж уже разговаривал на крыше, в этой сцене я тоже буду говорить. Прошел месяц, я прихожу на площадку, и режиссер говорит: «Давай все-таки на языке жестов», — говорит актер сериала Нового канала. — А я же не учил этот текст, поэтому начал выкручиваться и показывать то, что помнил из предыдущих уроков. Позже оказалось, что я перепутал много слов, но по смыслу приблизительно угадал.

Новый канал покажет все серии «Первых ласточек» в пятницу, 8 мая, с 11:00.

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