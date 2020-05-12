Тая Щурук рассказала, кто Друг и объяснила концовку “Первых ласточек”

Актриса, исполнившая главную роль в молодежном триллере, в выходные провела прямой эфир в рамках Insta-дня Нового канала. Тая-Оксана ответила на множество вопросов от подписчиков, рассказала о поступлении на актерский факультет, о съемках сложных сцен, о том, кого она считает тем самым Другом и призналась, что не уверена, что Катя Счастливая должна появится во втором сезоне “Первых ласточек” (Новый канал).

Финальная сцена 8-й серии проекта оставила после себя множество вопросов. Все с нетерпением ждут развязки сюжета, ищут ответы, пристально рассматривая скриншоты, допрашивают актеров в Direct и надеются увидеть лицо Друга во втором сезоне. А вот Тая-Оксана пришла к выводу, что все ответы сценаристы уже дали, нужно лишь их осознать

– Я поймала себя на мысли, что, может быть, нам и не нужно знать, кто этот Друг? – размышляе актриса. – Ведь мы всегда ищем кого-то, кто виноват, а этим “кем-то” может оказаться любой из нас. Это может быть даже не человек, а фактор, который повлиял на сложившуюся ситуацию. Если так метафизически оправдать концовку “Первых ласточек”, то, в принципе, это очень глубокая мысль! Я так сделала и поняла, что это круто! Мы никогда не узнаем, что именно повлияло на всё, что было показано в сериале, но можем попытаться это разглядеть. Не увеличивать скрины финальных кадров, а копнуть глубже.

Также Тая призналась, что не видит Катю Счастливую в продолжении сериала:

– Скоро начнутся пробы во второй сезон “Первых ласточек”, и мы с ребятами, скорей всего, пойдем на них. Но мне кажется, что моей героине, если честно, там делать нечего! Брат умер, с родителями всё сложно, парня убили… Чтобы завести новые отношения, Кате нужно будет долго работать над собой, а это рутина и вообще не телевизионная история.

С Таей кардинально не согласны фаны, которые надеятся увидеть полюбившихся актеров в продолжении сериала. Но как оно будет на самом деле, мы увидим уже в эфире Нового канала, когда стартанет второй сезон “Первых ласточек”. А пока выбираем треки для сериала и пересматриваем первый сезон на YouTube!

В тему:

«Перед каждой сценой мы переучивали текст»: как актеры «Первых ласточек» говорили на языке жестов

Оксана Байрак сделала реставрацию зубов актрисе «Первых ласточек»

Как снимали падения с крыши в «Первых ласточках»: Откровения Александра Бегмы