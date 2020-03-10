Новый канал ищет новый саундтрек к «Первым ласточкам»: Условия конкурса

9 марта стартует прием анкет на музыкальный конкурс «Первые ласточки Мьюзик»! Треки, которые победят в голосовании, прозвучат во втором сезоне «Первых ласточек».

Вы всегда мечтали, чтобы ваш трек прозвучал в успешном проекте? Уверены, что музыка, которую вы создаете, идеально подойдет по настроению для сериала «Первые ласточки»? Тогда скорей заполняйте анкету на участие в конкурсе «Первые ласточки Мьюзик» и присылайте нам свои композиции! Те треки, за которые проголосуют зрители Нового канала, прозвучат во втором сезоне молодежного триллера «Первые ласточки».

Что такое «Первые ласточки Мьюзик»?

Это музыкальный конкурс, треки победителей которого прозвучат в сериале «Первые ласточки». Конкурс будет проходить в несколько этапов в соцсетях и на сайте Нового канала. Каждую неделю путем голосования в сторис @novy.channel зрители будут выбирать победителя недели, а в конце месяца на сайте Нового канала (novy.tv) среди четырех победителей недели – голосовать за победителя месяца.

Свои треки можно присылать с 9 марта до 17 июля 2020 года. Непосредственно голосование стартует 30 апреля!

Какую музыку мы ищем?

Мы ищем песни со словами и музыку без слов. Музыку, которая поможет раскрыть внутренний мир героев и погрузит в атмосферу триллера. Это не только мрачная и депрессивная музыка, а и лирические треки, которые цепляют самые сокровенные струны души. Это в то же время качовые треки, которые хотелось бы услышать на молодежной вечеринке.

Какие нас интересуют жанры: indie-pop, indie-rock, trip-hop, pop-noir, (примеры: Dakooka, Shortparis, Луна), minimal techno и synth-pop: (примеры: Daniel Bell, Sofi Tukker), инструментальная музыка в современном звучании (Tom York, Ólafur Arnalds).

Что НЕ ВАЖНО: на каком языке написан текст песни и есть ли вообще в треке текст.

Что ВАЖНО: в тексте песни не должны содержаться нецензурные выражения.

Все условия подачи заявок – в правилах конкурса «Первые ласточки Мьюзик».

С нетерпением ждём ваши треки уже сегодня! Полетели!