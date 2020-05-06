Как снимали падения с крыши в «Первых ласточках»: Откровения Александра Бегмы

Вчера в аккаунте Нового канала проходил insta-день с Александром Бегмой, сыгравшем главного антигероя – Антона в «Первых ласточках». Актер весь день вел прямые эфиры, снимал забавные сторис, устроил зрителям настоящую музыкальную игру и, конечно же, ответил на массу вопросов о сериале. В частности, Саша рассказал, как снималась сцена падения с крыши в финальной серии проекта.

Для многих зрителей такой поворот сюжета стал полной неожиданностью. Момент, когда Антон внезапно по чистой случайности падает с крыши школы, запомнился всем. Актеру удалось очень точно сыграть испуг и удивление своего героя, и эта сцена нашла отклик в сердцах каждого.

Смотри: Нервный срыв, холодная вода и прыжки с крыши. Как снимали “Первые ласточки”

Как снималось падение, Александр рассказал в прямом эфире:

– Это был трюк! И я, и Маша Смолякова, которая сыграла Полину, действительно, падали с крыши, но не вниз на самую землю, а на второй ярус. На нем лежали коробки, мы до них метра два пролетали. Так делают трюки практически все каскадеры до сих пор. Поэтому никакого вреда здоровью не было, конечно же!

К своим трюкам актеры тщательно готовились, тренировались в зале с каскадерами:

– Мы становили на тумбочку и с нее падали на маты. Мне было чуть легче – я падал спиной, и нужно было научиться передавать вот эти последние рывки перед падением, – вспоминает Саша. – А Маше нужно было упасть лицом вперед! Ей было сложнее, потому что она реально видела перед собой этот мат. Маше нужно было сделать шаг и упасть ничком. Это, конечно сложно, и у нее это долго не получалось. На тренировку Маша пришла со своим парнем Сашей, он стоял рядом, поддерживал ее. В какой-то момент я отвлекся, отвернулся, и тут сзади раздается крик: «Да, вот просто, взяла и…». Я поворачиваюсь и вижу, как парень Маши шагает с тумбочки и спустя секунду уже лежит лицом в мате. Таким образом он попытался ускорить процесс, как мог. Красавчик, поддержал свою девушку! В тот день, кстати, у Маши так и не получилось прыгнуть. Зато на съемках она просто феноменально все сделала! Там было всего два дубля, и она просто гениально всё сделала.

Подробнее о том, как снималось падение Маши Смоляковой с крыши в сериале “Первые ласточки” (Новый канал), можно посмотреть в видео:

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