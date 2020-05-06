Оксана Байрак сделала реставрацию зубов актрисе «Первых ласточек»

Полина Носыхина рассказала о своем опыте сотрудничества с украинской королевой драм

В сериале «Первые ласточки» Новый канал собрал не только известных профессионалов, но и молодых актеров, которые только начинают двигаться по карьерной лестнице. Хотя некоторые из них давно знакомы публике, например, актриса Полина Носыхина, сыгравшая избалованную школьницу Леру Фаркаш.

До этого Полину можно было увидеть в фильме и сериале украинского режиссера Оксаны Байрак, которую считают королевой драм. Ради этих ролей девушке пришлось пойти на небольшую коррекцию внешности.

— У Оксаны Байрак есть какая-то мания на зубы, она всем их делает. Когда я снималась у нее, мне тоже пришлось сделать реставрацию зубров. У меня были не очень ровные клыки, поэтому стоматолог их пилил и ставил пломбы, — рассказала Полина в разговоре с актером Кареном Варданяном.

Судя по всему, о процедуре актриса ни капли не жалеет. Тем более, что реставрация зубов была сделана за счет Байрак.

А уже в пятницу, 8 мая, с 11:00 Новый канал покажет все серии «Первых ласточек».

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