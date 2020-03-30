Какой трек прозвучит в «Первых ласточках»? Голосование началось!

Кто еще не в курсе, пока на YouTube Нового канала открываются все серии «Первых ласточек», а второй сезон активно готовится к съемке, стартовал конкурс «Первые ласточки Мьюзик», главная цель которого – найти лучшие треки для нового сезона сериала.

С 9 марта по 17 июля 2020 на сайте и в соцсетях Нового канала проходит конкурс «Первые ласточки Мьюзик». Вы можете заполнить заявку, прислать ваш авторский трек (песню, музыку без слов), стать участником конкурса и, вполне возможно, именно ваша композиция прозвучит во втором сезоне «Первых ласточек»!

Читай:«Первые ласточки» карантина: Возросло количество обращений на подростковую линию помощи

Каждую неделю в сторис @novy.channel зрители будут выбирать победителя недели, а в конце месяца на сайте Нового канала (novy.tv) среди четырех победителей недели – голосовать за победителя месяца.

Голосование в сторис уже началось! Первая неделя – первая четверка участников. Послушать треки-конкурсанты этой недели можно прямо сейчас, а чтобы проголосовать за своего фаворита, переходите на @novy.channel и отдавайте в сторис голос на самый крутой, по вашему мнению, трек!

И не забывайте, что у всех есть возможность до 17 июля стать участников конкурса и прислать свой трек! Это уникальный шанс услышать собственную композицию в крутом ТВ-проекте, так что не упустите его.

В тему:

Не молчи, когда тебе больно: «Первые ласточки» возвращаются