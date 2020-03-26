«Первые ласточки» карантина: Возросло количество обращений на подростковую линию помощи

Большинство из нас думает, что им трудно сидеть на карантине: скучно, все сериалы уже пересмотрены, вещи перебраны… Сами себя жалеем, ноем, что хочется снова сидеть в кафе и ходить на шопинг. Но на самом деле в реальной беде оказались дети и подростки, страдающие от домашнего насилия. Они остались один на один со своими обидчиками, и единственная возможность выговориться – позвонить на горячую линию помощи «Ла-Страда Украина». Благодаря сериалу «Первые ласточки» на Новом канале о возможности связаться с координаторами узнало много подростков, которые действительно нуждаются в помощи. И сейчас количество звонков снова очень возросло.

– В период карантина мы столкнулись с такой проблемой, что многие дети сообщают нам о насилии со стороны их родителей, – рассказывает координатор горячей линии Алена Кривуляк. – На сегодня ситуация становится более критичной, ведь службы по делам детей работают дистанционно, они не могут прийти домой и проверить семью. Мы очень оперативно сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы защищать детей. Ведь понимаем, что без психологической поддержки сегодня в четырех стенах детям очень сложно.

«Первые ласточки»: все серии выйдут на YouTube!

Волосы встают дыбом, когда понимаешь, как чувствуют себя дети, которые должны 24/7 находиться с людьми, которые их обижают. Не обязательно физически, многие родители морально унижают своих детей, порой сами того не понимая. Эта болезненная тема раскрывается в «Первых ласточках» через отношения Полины и ее матери, которая своим тотальным контролем и убежденностью, что знает, как лучше, довела до трагедии.

– Почти каждое пятое обращение – по поводу селфхарма (умышленного нанесения себе вреда), – рассказывает Алена Кривуляк. – И подростки гордятся, когда проходит месяц-два после звонка, а они больше не режут свое тело! Мы их очень поддерживаем, потому что понимаем, насколько это страшная зависимость. К сожалению, подросткам из-за карантина недоступна поддержка психотерапевтов или даже психиатров, если они в этом нуждаются. Мы стараемся заполнять этот пробел своими силами. Разумеется, очень острый вопрос – непонимание родителей. Особенно во время карантина. Ведь сейчас дети находятся с родителями дома 24/7. И даже в такой период многие родители не интересуются, чем их дети заняты, как у них с учебой, что их беспокоит. Малышам не хватает банального общения. Мы строим свои алгоритмы, которые помогают сделать первый шаг к разговору с родителями. Горячая линия работает в штатном режиме, консультанты приходят в головной офис. Кроме этого активно общаемся в Instagram.

Новый канал тоже будет говорить с подростками и их родителями. На языке, на котором умеет – языке «Первых ласточек». С 31 марта на YouTube Нового канала выйдут все серии первого сезона сериала, чтобы родители и дети могли сесть вместе и посмотреть. И поговорить после этого обо всем, что болит…

Надеемся, наши «Ласточки» заставят многих задуматься над отношениями в семье, с друзьями, над своей жизнью, которая у каждого одна.

Video: «Первые ласточки» карантина: Возросло количество обращений на подростковую линию помощи Координатор горячей линии Алена Кривуляк рассказала, о чем рассказывают подростки, как часто говорят от селф-харме и суициде и почему сейчас особенно уделять много времени отношениям в семье. Не пропустите Первые ласточки

Смотрите «Первые ласточки» с 31 марта на YouTube Нового канала в 12:00 по вторникам и четвергам. Смотрите сериал всей семьей и используйте каждый день карантина, чтобы стать еще ближе со своими родными. Слушайте друг друга и не бойтесь говорить правду.