Не молчи, когда тебе больно: «Первые ласточки» возвращаются

Напомним, что с 31 марта на YouTube Нового канала будут выходить все серии молодежного триллера«Первые ласточки». Сценарист, продюсер и исполнительница одной из главных ролей – Тая-Оксана Щурук, напомнили, для кого сняли этот сериал, и почему его обязательно нужно посмотреть и подросткам, и их родителям.

Александр Быков, исполнительный продюсер «Первых ласточек»:

– Этот проект снят, в первую очередь, для родителей и детей, которые теряют контакт и в какой-то момент становятся совершенно чужими. Родители теряют контроль над своими детьми, они не уделяют им времени и совершенно не знают, как их отпрыски проводят время. «Первые ласточки» не менее важны и для подростков, которые нечасто общаются с родителями, не хотят с ними делиться своими переживаниями и тайнами, всё скрывают и держат в себе.

Можно ли назвать сериал легким? Нет.

– Некоторые моменты в «Первых ласточках» – до мурашек по коже, некоторые с юмором, а будут и ситуации, над которыми захочется сесть и подумать… Сериал получился очень разным.

Евгений Туник, сценарист «Первых ласточек»:

– Это молодежный триллер с элементами детектива и драмы. Сериал и для подростков, и для родителей, потому как среди наших героев есть и те, и другие, и очень многие темы, которые мы поднимаем, идут из семьи. Именно взрослые влияют на то, каким ребенок вырастет, и кем он станет. Поэтому я очень надеюсь, что «Первые ласточки» найдут отклик и у ребят, и у их родителей. У нас в сериале пять главных героев-подростков, и все они из разных семей. У кого-то очень богатые родители, кто-то – из среднего класса, а кто-то – из малообеспеченных. И с каждым из ребят происходят не очень приятные события. Этим мы хотим сказать, что независимо от социального статуса семьи проблемы могут возникнуть у каждого. И родителям, и учителям стоит обратить на это внимание.

– Это очень круто, ведь сейчас именно таких сериалов не хватает, – уверпена Тая Щурук, исполнительница роли Кати. – Все закрывают глаза на эти проблемы, будто думают: «Это не мое дело, со мной такого не может случиться!» Но мне кажется, сейчас очень много непонятых, недолюбленных детей, и этого нельзя не замечать! Поэтому такие темы нужно поднимать, и, возможно, получится что-то исправить.

Посмотреть (или пересмотреть!) «Первых ласточек» можно с 31 марта на YouTube Нового канала по вторникам и четвергам в 12:00.

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