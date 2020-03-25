«Первые ласточки»: все серии выйдут на YouTube!

Месяцы ожидания, миллионы вопросов от зрителей: «Когда, ну, когда же «Ласточки» появятся на YouTube?» Отвечаем: начиная с 31 марта. Пока команда сериала готовится к съемкам второго сезона, серии первого выложат на YouTube Нового канала

11 ноября 2019 года – день, когда первая ласточка, рассказывающая о серьезных проблемах в нашем обществе, прилетела к каждому зрителю. На YouTube появилась первая серия проекта и набрала 2,8 млн просмотров!

Позже, выйдя в эфир Нового канала, проект перевернул сознание сотни тысяч украинцев. Сериал, рассказывающий о боли, непонимании родителей, издевательствах, борьбе среди подростков, оказался как никогда актуальным.

Национальная детская горячая линия «Ла Страда», номер которой был указан в конце каждой серии, буквально «взорвалась» от звонков и сообщений от подростков, нуждающихся в помощи и поддержке.

– Мы ожидали, что после премьеры первой серии «Первых ласточек» на YouTube и остальных серий на ТВ звонков и сообщений будет много, но мы не могли предположить, что настолько! – говорит координатор горячей лини Алена Кривуляк. – В ноябре, в неделю премьеры, мы получили тысячи обращений, и это был шок. Всегда спрашиваем детей, откуда они узнали наш номер. Так вот. От старта «Первых ласточек и по сегодняшний день более 10 тысяч подростков, которые к нам обратились, узнали о нас благодаря сериалу.

Полгода личные сообщения актеров и комментарии на официальных страничках Нового канала «взрывались» от многочисленных вопросов.

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– Меня до сих пор спрашивают: «Когда «Ласточки» появятся на YouTube?», и круто, что это наконец-то свершится! – говорит Таисия-Оксана Щурук, сыгравшая в сериале тихоню Катю. – Теперь в ответ можно будет кинуть ссылку и пожелать приятного просмотра!

Абсолютно всем актерам в личные сообщение ежедневно приходили такие вопросы. И Александр Бегма, сыгравший злодея Антона и брата Кати, не стал исключением.

– Наконец-то «Ласточки» будут на YouTube! – говорит актер. — Кажется, что все уже посмотрели первый сезон по телевизору, но есть еще много людей, которые пропустили и не увидели лучший, на мой взгляд, украинский сериал. Так что смотрите и наслаждайтесь.

Серии первого сезона «Первые ласточки» будут появляться на YouTube-канале Нового канала по вторникам и четвергам, начиная с 31 марта. Запуск каждой серии – в 12:00. Не пропустите!