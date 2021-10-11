В первом конкурсе Адская кухня 2021 выпуск 6 участники покажут шефу, насколько хорошо они разбираются в национальных кухнях народов мира. Парни сегодня оденутся в кимоно и будут готовить блюда азиатской кухни, а девушки покажут темперамент и умение готовить национальные испанские блюда. Участникам сегодня придется не только готовить, но и танцевать, чтобы получить баллы за свою работу!

Смогут ли девушки приготовить традиционные испанские тапас, если Яна нигде не была, кроме украинского Бердянска? И знают ли парни хоть что-то о китайской кухне? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 6.

Адская кухня 5 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 6 выпуск смотреть онлайн 2 часть