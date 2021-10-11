Финальный конкурс Адская кухня 2021 выпуск 6 пройдет напряженно! Одним из главных блюд в меню станет картофельное ризотто. Адский шеф Алекс Якутов показал, как правильно его готовить, только одной команде. Но поможет ли это им? Шеф решит проверить, кто приготовит ризотто быстрее и вкуснее – команда, у которой был мастер-класс, или же та, которая будет готовить это блюдо впервые.

Женской команде нужно сильно постараться, чтобы вырваться вперед, ведь практически на каждом ужине их кухню закрывали! Смогут ли они наконец-то исправить эту ситуацию? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 6.

Адская кухня 6 выпуск смотреть онлайн