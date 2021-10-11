Не пропусти модный показ в проекте Адская кухня 2021 выпуск 6! На этой неделе участники покажут не только кулинарные умения, но и художественный вкус. Фуд-дизайн – это искусство оформления и подачи блюд. Однако на этот раз участникам нужно будет создать кулинарную композицию не на тарелке, а на товарище по кухне!

Кулинары создадут гастрономические наряды и продемонстрируют их на своих коллегах. Судьями на этом конкурсе станут Соня Плакидюк и Сергей Никитюк. Они строго оценят дизайнерские способности поваров, а также попробуют блюда, которые приготовят для них кулинары. Кто станет их фаворитами? Узнай в проекте Адская кухня 2021 выпуск 6.

Адская кухня 6 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 6 выпуск смотреть онлайн 3 часть