Саша Педан о том, как вывозил детей, запись в ТРО, военный Киев и новые проекты. Предметка

Герой новой Предметки с Сергеем Никитюком – телеведущий Александр Педан. В откровенном интервью он рассказал о том, как проснулся от взрывов, как отреагировал на войну и как вывозил семью из города. Звезда Нового канала также поделился, как его жена отреагировала на решение записаться в ТРО, и объяснил, как его коммуникационное агентство переформатировало работу во время войны.

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