19 травня

Саша Педан про те, як вивозив дітей, запис у ТРО, воєнний Київ та нові проекти. Предметка

Герой нової Предметки з Сергієм Нікітюком – телеведучий Олександр Педан. У відвертому інтерв’ю він розповів про те, як прокинувся від вибухів, як відреагував на війну та як вивозив родину з міста. Зірка Нового каналу також поділився, як його дружина відреагувала на рішення записатися в ТРО, та пояснив, як його комунікаційне агентство переформатувало роботу під час війни.

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