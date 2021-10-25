У проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 8 Алекс Якутов приведе на пекельну вечерю особливого гостя – свою собаку Анфісу! Pets-friendly ресторани – це ще один сучасний тренд. Господарі часто не хочуть розлучатися зі своїми улюбленцями, коли хочуть повечеряти в закладі, тому в сучасному світі закладам громадського харчування довелося пристосовуватися.

У собаки Алекса Якутова день народження, тож кулінарам потрібно буде придумати для неї святкове меню. Хто настільки захопиться вигадуванням частування для Анфіси, що забуде про гостей? І чи зможуть кухарі приготувати десерт за рецептом від дружини Алекса Якутова? Дивись у проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 8 на Новому каналі.

Пекельна кухня 8 випуск дивитися онлайн