У проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 4 ніколи не знаєш, чого чекати далі! Учасників розбудять люди в балаклавах, а на кухні їх чекає видовище, що холодить душу, – людські тіла на підлозі. Придивившись, учасники зрозуміють, що на тілах є щось знайоме – різні соуси. Кухарі повинні розбиратися в соусах, адже часто вони бувають ключем до ідеального смаку страви.

У другому конкурсі учасники команд оберуть по одному представнику, який буде пробувати соуси і давати інструкції своїм колегам за допомогою жестів, як у популярній грі «Крокодил». Хто переможе в цьому випробуванні? Дивись у програмі Пекельна кухня 2021 випуск 4.

Пекельна кухня 4 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 4 випуск дивитися онлайн 3 частина