Во втором испытании шоу Адская кухня 2021 выпуск 2 участники узнают, так ли уж они хорошо владеют главным оружием повара – ножами!

Каждый сможет испытать себя в метании ножей. Повара должны попасть в доски. За каждый промах с них снимается балл. На этот раз «выехать» за счет товарищей по команде не получится, ведь это индивидуальный конкурс! Все баллы зачисляются в личный рейтинг каждого участника.

Поварам нужно будет по виду ножей угадать классические блюда, которые им нужно приготовить. В случае неудачи они могут получить подсказку от адского шефа Алекса Якутова – один основной ингредиент. Кто все равно не сможет приготовить блюдо правильно? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 2 на Новом канале!

Адская кухня 2 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 2 выпуск смотреть онлайн 3 часть