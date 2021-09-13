Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 2 от 13.09.2021
13 сентября

Холодная война в женской команде! Адская кухня 2021. Выпуск 2. Часть 3

Узнай в проекте Адская кухня 2021 выпуск 2, как холодная война между участницами женской команды усложнит им работу на адском ужине! Смогут ли они разобраться со своими конфликтами и работать слаженно?

Адский ужин – это самое ответственное испытание недели. У победителей предыдущего этапа будет преимущество – они сами распределят соперников по процессам, тем самым усложнив им задачу. Они уже знают слабые и сильные стороны друг друга, так что точно знают, как подставить другую команду.

Алекс Якутов не прощает осечек. Человек, который ошибся, станет официантом и отправится в рабство к метрдотелю. Если же ошибки будут критичными, кухню закроют. Слезы и скандалы, нервы и надежда на победу – ужин будет напряженным! Кто покинет проект сегодня? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 2.

Адская кухня 2 выпуск смотреть онлайн

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