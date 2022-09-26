26 сентября

Выпуск 4. Часть 1. Угрозы, сговоры и отчаянная борьба. Пара на миллион. Сезон 1

Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 4 выпуск от 26.09.2022 на сайте Нового канала! Тема новой недели соревнований – исторический момент. В первом испытании за денежное вознаграждение девушки будут бороться с фейками. Чтобы получить 30 тысяч гривен, им нужно заполнить страницу в соцсети для известных фигур. Смогут ли красавицы вспомнить, как выглядит Билл Гейтс, Стивен Спилберг, Генри Форд, Илон Маск, Марк Цукендерг, Никола Тесла, Андрей Шевченко и Александр Усик? А также угадать фотографии, которые эти люди могли бы запостить себе в ленту? Не пропусти интересное испытание – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 4.

Смотреть онлайн 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 4 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Новый каналПара на миллионСезон 1Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 4 от 26.09.2022
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