19 сентября

Настя поцеловала Марка во время выступления Златы Огневич. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3. Часть 1

Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 3 выпуск от 19.09.2022 на сайте Нового канала! Застенчивые умники и уверенные в себе красавицы прикоснутся к прекрасному, ведь тема недели – сила искусства. В первом испытании пары будут бороться за денежное вознаграждение. Чтобы получить 50 тысяч гривен, участникам нужно овладеть танцем сальса и станцевать на подтанцовке у Златы Огневич. При выполнении этой задачи важно не только запомнить и воспроизвести движения, но и установить контакт с партнером. На какие уловки пойдут ребята, чтобы победить? Не пропусти интересное испытание – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 3.

Смотреть онлайн 2 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон

 

Новый каналПара на миллионСезон 1Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 3 от 19.09.2022
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