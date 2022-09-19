Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 3 выпуск от 19.09.2022 на сайте Нового канала! Застенчивые умники и уверенные в себе красавицы прикоснутся к прекрасному, ведь тема недели – сила искусства. В первом испытании пары будут бороться за денежное вознаграждение. Чтобы получить 50 тысяч гривен, участникам нужно овладеть танцем сальса и станцевать на подтанцовке у Златы Огневич. При выполнении этой задачи важно не только запомнить и воспроизвести движения, но и установить контакт с партнером. На какие уловки пойдут ребята, чтобы победить? Не пропусти интересное испытание – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 3.

Смотреть онлайн 2 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 2 часть 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон