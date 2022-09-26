26 сентября

Выпуск 4. Часть 2. Падения и травмы: умники борются за тотем. Пара на миллион. Сезон 1

Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 4 выпуск от 26.09.2022 на сайте Нового канала! Во втором испытании за тотем ребятам придется побороться физически. Чтобы получить неприкосновенность на церемонии голосования, умникам нужно преодолеть полосу препятствий и на каждом этапе достать розу для своей девушки.

В 4 выпуске Пара на миллион 1 сезон испытание за тотем не пройдет без неприятностей. Саша не удержится на препятствии и упадет с высоты, а Марк серьезно травмирует ногу. Смогут ли ребята дойти до финиша и продолжить участие в проекте? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 4.

Смотреть онлайн 4 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 4 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Новый каналПара на миллионСезон 1Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 4 от 26.09.2022
Рекомендуем
Рекомендуем
Выпуск 4. Часть 1. Угрозы, сговоры и отчаянная борьба. Пара на миллион. Сезон 1

Выпуск 4. Часть 1. Угрозы, сговоры и отчаянная борьба. Пара на миллион. Сезон 1

Выпуск 4. Часть 3. Кого слили соперники? Пара на миллион. Сезон 1

Выпуск 4. Часть 3. Кого слили соперники? Пара на миллион. Сезон 1

Новости проекта
Новости проекта
«Пара на миллион»: кто ушел из проекта в четвертом выпуске

«Пара на миллион»: кто ушел из проекта в четвертом выпуске

26 сентября
«Решили продолжить образовательный тур»: Александр Педан с дочерью начали съемки второго сезона «УніверCheck»

«Решили продолжить образовательный тур»: Александр Педан с дочерью начали съемки второго сезона «УніверCheck»

26 сентября
«Мы счастливы, что это происходит сейчас»: Егор Козлов и Юлия Буйновская – о решении жениться во время войны

«Мы счастливы, что это происходит сейчас»: Егор Козлов и Юлия Буйновская – о решении жениться во время войны

26 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь