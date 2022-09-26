Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 4 выпуск от 26.09.2022 на сайте Нового канала! Во втором испытании за тотем ребятам придется побороться физически. Чтобы получить неприкосновенность на церемонии голосования, умникам нужно преодолеть полосу препятствий и на каждом этапе достать розу для своей девушки.

В 4 выпуске Пара на миллион 1 сезон испытание за тотем не пройдет без неприятностей. Саша не удержится на препятствии и упадет с высоты, а Марк серьезно травмирует ногу. Смогут ли ребята дойти до финиша и продолжить участие в проекте? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 4.

Смотреть онлайн 4 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 4 выпуск Пара на миллион 1 сезон