Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 4 выпуск от 26.09.2022 на сайте Нового канала! Андрей очень симпатизирует своей партнерше Виктории, поэтому он наконец-то решится пригласить ее на свидание. Однако приведет ее не в романтическое место, а в оптику проверить зрение. Оценит ли Виктория такое проявление внимания? Узнай прямо сейчас!

В 4 выпуске Пара на миллион сезон 1 церемония изгнания пройдет очень напряженно. Какую пару соперники решат отправить домой на этот раз? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн реалити Пара на миллион сезон 1 выпуск 4.

Смотреть онлайн 4 выпуск Пара на миллион 1 сезон