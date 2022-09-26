Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 4 випуск від 26.09.2022 на сайті Нового каналу! Тема нового тижня змагань – історичний момент. У першому випробуванні за грошову винагороду дівчата боротимуться з фейками. Щоб отримати 30 тисяч гривень, їм потрібно заповнити сторінку в соцмережі для відомих постатей. Чи зможуть красуні пригадати, як виглядає Білл Гейтс, Стівен Спілберг, Генрі Форд, Ілон Маск, Марк Цукендерг, Нікола Тесла, Андрій Шевченко та Олександр Усик? А також відгадати фотографії, які ці люди могли б запостити собі у стрічку? Не пропусти цікаве випробування – дивись онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 4.

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