Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 4 выпуск от 26.09.2022 на сайте Нового канала! Тема новой недели соревнований – исторический момент. В первом испытании за денежное вознаграждение девушки будут бороться с фейками. Чтобы получить 30 тысяч гривен, им нужно заполнить страницу в соцсети для известных фигур. Смогут ли красавицы вспомнить, как выглядит Билл Гейтс, Стивен Спилберг, Генри Форд, Илон Маск, Марк Цукендерг, Никола Тесла, Андрей Шевченко и Александр Усик? А также угадать фотографии, которые эти люди могли бы запостить себе в ленту? Не пропусти интересное испытание – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 4.

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