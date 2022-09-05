05 сентября

Интеллектуальный тест для девушек и горячее испытание для парней. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 1. Часть 2

В реалити Пара на миллион 1 сезон 1 выпуск от 05.09.2022 застенчивые умники и уверенные в себе красавицы пройдут испытания и заработают первые деньги. Девушкам придется пройти интеллектуальную проверку в экстремальных условиях. Они будут выбирать категорию, в которой будут отвечать на вопросы. Задача усложняется тем, что девушки будут сидеть над бассейном со змеями и за каждую ошибку будут глубже и глубже погружаться в воду. Кто из девушек блестяще справится с заданием, а кто не сможет дать ни одного ответа? И какое горячее испытание достанется стеснительным умникам? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн проект Нового канала Пара на миллион сезон 1 выпуск 1.

Смотреть онлайн Пара на миллион 1 выпуск

Смотреть онлайн Пара на миллион 1 выпуск часть 3

Новый каналПара на миллионСезон 1
Новости проекта
Новости проекта
Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

05 сентября
Съедобный Андрей Бедняков: телеведущий разыгрывает сувенир из «Орла и Решки»

Съедобный Андрей Бедняков: телеведущий разыгрывает сувенир из «Орла и Решки»

05 сентября
«Хотели назвать Алексеем»: Леся Никитюк рассказала о неизвестном факте из биографии

«Хотели назвать Алексеем»: Леся Никитюк рассказала о неизвестном факте из биографии

05 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь