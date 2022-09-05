В реалити Пара на миллион 1 сезон 1 выпуск от 05.09.2022 застенчивые умники и уверенные в себе красавицы пройдут испытания и заработают первые деньги. Девушкам придется пройти интеллектуальную проверку в экстремальных условиях. Они будут выбирать категорию, в которой будут отвечать на вопросы. Задача усложняется тем, что девушки будут сидеть над бассейном со змеями и за каждую ошибку будут глубже и глубже погружаться в воду. Кто из девушек блестяще справится с заданием, а кто не сможет дать ни одного ответа? И какое горячее испытание достанется стеснительным умникам? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн проект Нового канала Пара на миллион сезон 1 выпуск 1.

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