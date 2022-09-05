05 сентября

Сексуальные красавицы + застенчивые умники. Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 1. Часть 1

Смотри онлайн премьеру реалити Пара на миллион 1 сезон 1 выпуск от 05.09.2022 на сайте Нового канала. В проекте встретятся два разных мира: уверенные в себе красавицы и застенчивые умники. Девушки берут от жизни максимум и знают все о трендах, брендах и модных ивентах, а парни наоборот с головой погружаются в работу, а вместо громких вечеринок выбирают спокойный вечер с любимой книгой. Их шанс познакомиться в реальной жизни – один на миллион, однако в проекте Нового канала Пара на миллион сезон 1 выпуск 1 красавицы и умники объединятся в пары, чтобы вместе пройти все испытания и выиграть главный приз.

Смотреть онлайн Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн Пара на миллион 1 выпуск часть 2

Новый каналПара на миллионСезон 1
Новости проекта
Новости проекта
Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

Алекс Якутов – о важности родного языка: «Оккупанты меняют таблички в захваченных городах»

05 сентября
Съедобный Андрей Бедняков: телеведущий разыгрывает сувенир из «Орла и Решки»

Съедобный Андрей Бедняков: телеведущий разыгрывает сувенир из «Орла и Решки»

05 сентября
«Хотели назвать Алексеем»: Леся Никитюк рассказала о неизвестном факте из биографии

«Хотели назвать Алексеем»: Леся Никитюк рассказала о неизвестном факте из биографии

05 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь