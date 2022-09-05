Смотри онлайн премьеру реалити Пара на миллион 1 сезон 1 выпуск от 05.09.2022 на сайте Нового канала. В проекте встретятся два разных мира: уверенные в себе красавицы и застенчивые умники. Девушки берут от жизни максимум и знают все о трендах, брендах и модных ивентах, а парни наоборот с головой погружаются в работу, а вместо громких вечеринок выбирают спокойный вечер с любимой книгой. Их шанс познакомиться в реальной жизни – один на миллион, однако в проекте Нового канала Пара на миллион сезон 1 выпуск 1 красавицы и умники объединятся в пары, чтобы вместе пройти все испытания и выиграть главный приз.

Смотреть онлайн Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн Пара на миллион 1 выпуск часть 2