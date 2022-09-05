Смотри онлайн реалити Пара на миллион 1 сезон 1 выпуск от 05.09.2022 на сайте Нового канала! Парни и девушки познакомились друг с другом и прошли первые испытания. Теперь их задача – объединиться в пары в соответствии с симпатиями. Девушка выбирает парня, и если он отвечает взаимностью, они вместе продолжают участвовать в проекте и преодолевают все испытания на пути к главному призу. Но парней 12, а девушек – 13, поэтому в первом выпуске одна красавица уедет домой. Хочешь узнать, как сложатся пары? Смотри онлайн проект Нового канала Пара на миллион 2022 выпуск 1.

Смотреть онлайн Пара на миллион 1 выпуск