У реаліті Пара на мільйон 1 сезон 1 випуск від 05.09.2022 сором’язливі розумники та впевнені в собі красуні пройдуть випробування та зароблять перші гроші. Дівчатам доведеться пройти інтелектуальну перевірку в екстремальних умовах. Вони обиратимуть категорію, у якій відповідатимуть на запитання. Завдання ускладнюється тим, дівчата сидітимуть над басейном зі зміями і за кожну помилку глибше і глибше занурюватимуться у воду. Хто з дівчат блискуче впорається із завданням, а хто не зможе дати жодної відповіді? І яке гаряче випробування дістанеться сором’язливим розумникам? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн проєкт Нового каналу Пара на мільйон сезон 1 випуск 1.

Дивитися онлайн Пара на мільйон 1 випуск

Дивитися онлайн Пара на мільйон 1 випуск частина 3