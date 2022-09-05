05 вересня

Інтелектуальний тест для дівчат і гаряче випробування для хлопців. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 1. Частина 2

У реаліті Пара на мільйон 1 сезон 1 випуск від 05.09.2022 сором’язливі розумники та впевнені в собі красуні пройдуть випробування та зароблять перші гроші. Дівчатам доведеться пройти інтелектуальну перевірку в екстремальних умовах. Вони обиратимуть категорію, у якій відповідатимуть на запитання. Завдання ускладнюється тим, дівчата сидітимуть над басейном зі зміями і за кожну помилку глибше і глибше занурюватимуться у воду. Хто з дівчат блискуче впорається із завданням, а хто не зможе дати жодної відповіді? І яке гаряче випробування дістанеться сором’язливим розумникам? Не пропусти найцікавіше – дивись онлайн проєкт Нового каналу Пара на мільйон сезон 1 випуск 1.

Дивитися онлайн Пара на мільйон 1 випуск

Дивитися онлайн Пара на мільйон 1 випуск частина 3

Новий каналПара на мільйонСезон 1
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