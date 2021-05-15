Продолжай изучать чудеса света вместе с нами – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 11 от 15.05.2021 на сайте Нового канала!

Острова Зеленого Мыса, или Кабо-Верде – неповторимое место, которое вобрало в себя три традиции: португальскую, европейскую и африканскую. Однако фантастической красоты пейзажи, приветливые люди, уникальная философия отличают культуру Кабо-Верде от других. Чем удивят Острова Зеленого Мыса ведущих? И почему стоит посетить эту африканскую страну с европейским мышлением? Ответ – дальше!

В Кабо-Верде состоятельному туристу есть, где потратить деньги и вполне отдохнуть. Зиплайн, катание на непривычном для нас катамаране, гастрономические эксперименты, ночное катание на багги… А можно ли отдохнуть на островах Зеленого Мыса за 100 долларов? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 11 от 15.05.2021!

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