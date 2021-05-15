Video: Гастрономічні експерименти на Островах Зеленого Мису. Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Випуск 11

Дивіться онлайн Орел і решка Чудеса світу 2021 на Островах Зеленого Мису ефір від 15.05.2021. Новий випуск Орла і решки Чудеса світу 2021 на Островах Зеленого Мису на Новому каналі
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15 травня

Гастрономічні експерименти на Островах Зеленого Мису. Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Випуск 11

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Острови Зеленого Мису, або Кабо-Верде – неповторне місце, яке увібрало в себе три традиції: португальську, європейську й африканську. Проте фантастичної краси пейзажі, привітні люди, унікальна філософія відрізняють культуру Кабо-Верде з-поміж інших. Чим здивують Острови Зеленого Мису ведучих? І чому варто відвідати цю африканську країну з європейським мисленням? Відповідь – далі!

У Кабо-Верде заможний турист має, де витратити гроші та сповна відпочити. Зіплайн, катання на незвичному для нас катамарані, гастрономічні експерименти, нічне катання на багі… А чи можна відпочити на Островах Зеленого Мису за 100 доларів? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 11 від 15.05.2021!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Гондурасі

Гастрономічні експерименти на Островах Зеленого Мису. Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Випуск 11
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