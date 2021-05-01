Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 10 от 01.05.2021 на сайте Нового канала.

В этот раз ведущие приехали искать новое чудо света в Гондурас! Да, тебе не послышалось… Было жарко, ведь это самая опасная страна в мире! В этом убедилась даже ведущая шоу! Но в 10 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 она попала в ловушку не к ворам, а к самим игуанам! Не пропусти и быстрее стань свидетелем этого экстремального момента!

За несколько неприветливым приемом страны Северной Америки скрывалась дикая нетронутая природа и настоящий рай на земле. Такой ее еще никто не видел! Смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 10 от 01.05.2021 – стань первым, кто откроет неизведанный Гондурас!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Новый сезон в Испании