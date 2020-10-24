В тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 3 выпуск от 24.10.2020 ведущие продолжат открывать красоту и чудеса живописных Балкан. На этот раз девчата посетят Белград – город многовековых историй, вкусных блюд и живописных окрестностей. Так как столицу Сербии сносили 38 раз, здесь образовалось архитектурное ассорти. Старинные здания времен Австрийской империи стоят вперемешку с современными новостройками. Кроме красивых домов и засаженных деревьями улиц Белград известен экстремальными развлечениями. В 3 выпуске Орел и Решка. Девчата Юля попытается преодолеть свой самый большой страх и прыгнуть с парашютом. А Настя тем временем заглянет в подземелье. Ведь под тихими улочками Белграда находятся километры скрытых пещер, похожих на муравейник. Куда пойти и что посмотреть в Белграде бюджетном туристу и богачу? Смотри онлайн в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата на Новом канале.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Девчата в Македонии

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Мексике (Медный каньон)