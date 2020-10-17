Смотрите онлайн любимое тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 2 выпуск от 17.10.2020 на сайте Нового канала. Впервые за время существования проекта ведущие посетят Северную Македонию – настоящий рай на Балканском полуострове. Это страна изумрудных гор и удивительных историй. Природа Македонии начинает удивлять с первых секунд, и складывается такое впечатление, что ее проектировали лучшие ландшафтные дизайнеры. Пышные холмы украшены извилистыми серпантинами, глубокие каньоны, которые разрезают горные хребты, и покрытые лесами вершины, которые привлекают невероятной красотой. Горы занимают 85% территории Македонии, поэтому можно с уверенностью сказать, что это самая горная страна в мире. Какие интересные места в Македонии? Куда податься бюджетном туристу, а как развлечься богачу? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн Орел и Решка. Девчата выпуск 2.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Девчата в Албании

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