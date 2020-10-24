У тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 3 випуск від 24.10.2020 ведучі продовжать відкривати красу та дива мальовничих Балкан. Цього разу дівчата відвідають Белград – місто багатовікових історій, смачних страв і мальовничих околиць. Через те, що столицю Сербії зносили 38 разів, тут утворилося архітектурне асорті. Старовинні будівлі часів Австрійської імперії стоять поруч із сучасними новобудовами. Окрім красивих будинків і засаджених деревами вулиць Белград відомий екстремальними розвагами. У 3 випуску Орел і Решка. Дівчата Юля спробує перебороти свій найбільший страх і стрибнути з парашутом. А Настя тим часом загляне в підземелля. Адже під тихими вуличками Белграду знаходяться кілометри прихованих печер, які нагадують мурашник. Куди піти і що подивитися в Белграді бюджетному туристу та багачу? Дивись онлайн у тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата на Новому каналі.

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