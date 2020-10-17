Программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон продолжает искать самые удивительные и малоизвестные чудеса света. После исследования Турции ведущие Василиса и Антон отправились в Мексику к величественному Медному каньону!

Это чудо света больше самого популярного американского Гранд-каньона в четыре раза. Его горы и скалы покрыты мхом, а природа на каньоне не тронута человеком. Название «медный» каньону дали испанцы – они ошибочно приняли тот самый мох за медь. Но как же такая красота гигантских масштабов появилась на западе Мексики? Об этом тебе расскажут в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2020.

Вместе с ведущими окунись в колоритную атмосферу Мексики: послушай ее музыку, испробуй острые блюда и насладись видами с вершин нескончаемого Медного каньона. Путешествия ближе, чем ты думаешь! Смотри онлайн программу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 6 выпуск от 17.10.2020 на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн Орел и решка. Девчата в Северной Македонии