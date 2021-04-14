Надя Дорофеева и Владимир Дантес: Эксклюзивное интервью с ведущими Орел&Решка. Тревел краш-тест

Ведущими иорданского выпуска «Орел&Решка. 10 лет» стала звёздная суперсемейка – Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Эксклюзивно Новому каналу артисты рассказали о своём путешествии с командой тревел-шоу и поделились неожиданными подробностями личной жизни. Почему Дантес сразу удалил мусульманское приложение для знакомств? Кто очаровал Надю в деревне бедуинов? Как певица, которая боится даже рыб, решилась на опасное сафари?

Как пара выдержала съемки клипа «SASHA» у них в доме в день приезда из Иордании? О бьюти-секретах, семейных поездках, смешных бытовых моментах и многом другом Вова Дантес и Надя Дорофеева рассказали в тревел краш-тесте!

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Орёл и Решка. Тревел краш-тест ведущих Юлии Саниной и ALEKSEEV. Эксклюзивное интервью! Колумбия

Владимир Дантес зарегистрировался в мусульманском Tinder