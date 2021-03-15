Орёл и Решка. Тревел краш-тест ведущих Юлии Саниной и ALEKSEEV. Эксклюзивное интервью! Колумбия

Ведущие четвертого выпуска Орёл и Решка. 10 лет, фронтвуман группы The HARDKISS Юлия Санина и самый романтичный украинский исполнитель ALEKSEEV (Никита Алексеев) поделились с Новым каналом впечатлениями от поездки в самый опасный некогда город Колумбии – Медельин. Как Юля готовилась к интервью с братом Пабло Эскобара, что больше всего ее удивило при встрече с ним? Чем запомнилась Никите прогулка по Коммуне №13 и почему он хотел отказаться от подъема на гору Эль-Пеньон-де-Гуатапе? Хотели бы музыканты вернуться в этот город еще раз и с какими сложностями работы ведущим Орла и решки им пришлось столкнуться? Ответы на эти и многие другие вопросы – в эксклюзивном интервью о съемках Орла и решки «Тревел краш-тест» с Юлией Саниной и Никитой Алексеевым.

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