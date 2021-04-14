Надя Дорофєєва та Володимир Дантес: Ексклюзивне інтерв’ю з ведучими Орел&Решка. Тревел краш-тест

Ведучими йорданського випуску «Орел&Решка. 10 років» стала зіркова суперсімейка – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Ексклюзивно Новому каналу артисти розповіли про свою подорож з командою тревел-шоу і поділилися несподіваними подробицями особистого життя. Чому Дантес відразу видалив мусульманський додаток для знайомств? Хто зачарував Надю в поселенні бедуїнів? Як співачка, яка боїться навіть риб, зважилася на небезпечне сафарі?

Як пара витримала зйомки кліпу «SASHA» у них вдома в день приїзду з Йорданії? Про б'юті-секрети, сімейні поїздки, смішні побутові моменти та багато іншого Вова Дантес і Надя Дорофєєва розповіли в тревел краш-тесті!

В тему:

Орел і Решка. Тревел краш-тест ведучих Юлії Саніної та ALEKSEEVа. Ексклюзивне інтерв’ю! Колумбія

Володимир Дантес зареєструвався в мусульманському Tinder