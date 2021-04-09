Владимир Дантес зарегистрировался в мусульманском Tinder

Оказывается, мусульмане активно пользуются приложениями для знакомств — там они ищут себе супругов

Иордания — мусульманская страна, но с довольно свободными нравами. Девушкам здесь можно не носить платок, да и сам подход к мусульманству очень продвинутый. В этом убедился Владимир Дантес — ведущий одного из выпусков тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет», который Новый канал выпустит уже в эту субботу, 10 апреля, в 10:00.

— Для мусульманского мира разработаны десятки приложений, некоторые из них я скачал себе на телефон. Например, мусульманское приложение для знакомств, — рассказал Владимир Дантес. — Чтобы найти себе пару, необходимо указать свою этническую группу, религиозное течение и загрузить лучшее фото. После этого можно искать свою мусульманскую любовь.

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Выглядит приложение практически, как Tinder — популярный в европейских странах сервис для знакомств. Правда, если европейцы чаще используют такую платформу для поиска отношений на одну ночь, то у мусульман подход более серьезный. А еще девушки в мусульманской версии Tinder – часто в хиджабах или платках.

— Говорят, что благодаря этому приложению состоялось уже более 100 тысяч свадеб. Ну круто же! — впечатлился ведущий «Орла&Решки. 10 лет» на Новом канале. — Кстати, тут еще есть приложение, в котором можно заказать жертвоприношение, но с этим вы уж как-то сами разбирайтесь.

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Еще у мусульман есть специальное приложение, которое помогает узнать, халяльный ли продукт (не содержит ли он компонентов, запрещенных для употребления в пищу мусульманам — свинину, кровь и т. д.) по штрих-коду на его упаковке. Есть и приложение, которое учит правильно делать намаз. А самой большой популярностью пользуется сервис для молитв — он показывает направление на Мекку, напоминает, когда пора читать молитву и содержит Коран с фонетическим написанием и переводами.

Смотрите всей семьей тревел-шоу «Орел&Решка. 10 лет» с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом в субботу, в 10:00, на Новом канале!