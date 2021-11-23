О разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд снимут фильм: удастся ли сохранить объективность?
Громкое дело о разводе американских актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд всколыхнуло весь Голливуд
Конечно, киношники не смогли остаться в стороне. Поэтому стриминговый сервис «Discovery+» снимет документальный фильм о пятилетнем судебном процессе бывшей пары. Запланированы интервью с адвокатами, друзьями, родственниками звезд, также будут использовать домашние видео, телефонные разговоры и переписку. Продюсеры обещают сберечь баланс и предоставить все точки зрения. Хочется верить, что так и будет, ведь на фоне развода звезд, киномир разделился на два лагеря: поддерживающие Деппа и поддерживающие Херд.
Уже сейчас авторы немного делятся идеей фильма: Херд вышла замуж за мужа своей мечты, а попала в руки «монстра», а Депп стремится доказать, что его избранница «лицемерка и манипулятор».
Поженились американские звезды в 2015 году. Уже через год они заявили о разводе и с тех пор, почти 6 лет, продолжается бракоразводный процесс. Херд сумела доказать, что Депп применял к ней насилие, а бывший муж обвинил актрису во лжи, когда она заявляла о расходе 7 миллионов долларов на благотворительность.
А на какой вы стороне?
Фото — Getty Images
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