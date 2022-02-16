Джонни Депп получил очередную премию: золотая медаль за что? (ФОТО)

Голливудский актер Джонни Депп получил награду за заслуги, внимание, перед Сербией. Достаточно неожиданно, верно?

Золотую медаль Джонни получил за «выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире». Вручил награду лично сербский президент Александр Вучич. Об этом сообщило Balkan Insight.

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Откуда у него заслуги перед Сербией, спросишь ты? Пару лет назад Депп снимался в Белграде в фильме «Большой» о фотографе У. Юджине Смите и озвучил сербский мультсериал «Беспредельные безысходности».

– Я действительно искренне благодарю вас, президент Вучич, за эту медаль. Я благодарю вас за то, что вы любезно вручили ее мне, – сказал актер в своей речи.

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Наверное, пока все игнорировали Деппа из-за его громкого развода с Эмбер Херд — он получал признание в Сербии.

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