«Одно предложение и тебе конец»: речь Джонни Деппа на фестивале в Сан-Себастьяне, впервые за долгое время

Актер Джонни Депп впервые за долгое время появился на красной дорожке

Он приехал на кинофестиваль Сан-Себастьяне в Испанию, чтобы получить награду «Доностия» за вклад в кинематограф. Конечно же, не обошлось без спича о «культуре отмены», которую Депп прочувствовал на себе лично.

— Все настолько сильно вышло из-под контроля, что теперь никто не застрахован. Достаточно одного предложения, без каких-либо оснований, и у вас из-под ног выдергивают ковер. И это будет конец, — сказал актер.

Но не обошлось без «чрезвычайных происшествий». Речь актера прервали после того, как неизвестный включил запись с голосом бывшей жены Деппа Эмбер Хёрд. На ней актриса делает заявление в суде в Лондоне в июле 2020 года, когда шел процесс Джонни с таблоидом The Sun. Думаем, не стоит даже напоминать, что тогда он проиграл дело, после чего его уволили из «Фантастических тварей». Поэтому для Деппа такой случай был очень неприятным. Но, несмотря на это, актер гордо продолжил свою речь.

Джонни Депп сейчас не на пике карьеры. Актер судится с бывшей женой Хёрд, которая обвинила его в домашнем насилии. После этого Депп потерял несколько больших ролей и подал на Хёрд в суд, обвинив ее в клевете.

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