Dior снял рекламу с Джонни Деппом несмотря на скандалы: загадочный и волшебный (видео)

Голливудский актер стал Амбассадор Dior в 2015 году. Это был его первый контракт на рекламу мужской парфюмерии.

Однако в 2019 году, после многочисленных скандалов с бывшей женой, рекламный ролик духов Sauvage, в котором снялся Депп, осудили, и модный дом был вынужден удалить.

И вот через два года Dior наконец запустил новую рекламную кампанию с Джонни Деппом. В ней он рассуждает о людях и о жизни, а еще играет на гитаре.

— Джонни Депп — очаровательная рок-звезда, которая никогда не расстается со своей гитарой. Сегодня он проявляет себя искренне и благородно. Откройте для себя уникальный разговор с ним, — подписал бренд ролик с Деппом.

Johnny Depp is a fascinating rock star who never lets go of his guitar. Today he reveals himself with sincerity and generosity. Discover a unique conversation with him.

Discover more https://t.co/btl868CCaj pic.twitter.com/f5YkZFfK0V

— Dior (@Dior) October 9, 2021