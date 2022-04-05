Виктор Орбан победил на выборах в Венгрии: как это отразится на Украине

Премьер-министр Венгрии — поклонник «русского мира» — в пятый раз победил на выборах и останется на занимаемой должности

В воскресенье, 3 апреля, на парламентских выборах в Венгрии со значительным отрывом победила провластная партия действующего премьер-министра. В пятый раз Виктор Орбан выиграл выборы в Венгрии и останется на занимаемой должности. Он руководит страной с 2010 года – за это время Орбана не раз критиковали за ограничение свободы СМИ, гражданских прав и миграционную политику. Кроме того, он пребывает в теплых отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

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Чем украинцам грозит победа Виктора Орбана, объяснили в Центре стратегических коммуникаций.

Реакция на российское вторжение в Украину

Власти страны осудили российское вторжение в Украину, но в то же время отказались продавать и передавать Украине оружие, а также запретили транзит по территории Венгрии вооружения от союзников. Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выступил категорически против закрытого неба над Украиной и введения в нашу страну миротворческой миссии.

После выборов позиция венгров вряд ли изменится: Будапешт зависит от дешевого российского газа, нефти и атомной энергетики. Виктор Орбан не был готов жертвовать российскими энергоресурсами до выборов, не готов и сейчас. Вероятно, сотрудничество между кремлем и Будапештом усилится, ведь изолированной россии крайне необходимо показать, что не весь мир против нее.

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Отметим, что конфликты между Украиной и Венгрией возникли еще весной 2014, когда Виктор Орбан в разгар российской агрессии потребовал автономии для венгров Закарпатья. С этого времени премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто стали самыми выразительными критиками украинской политики.

Блокирование Украины на пути в НАТО

За три недели до полномасштабного российского вторжения стало известно, что Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО. Еще раньше Будапешт обещал всячески блокировать евроатлантические устремления Украины. Заявление Виктора Орбана о том, что ему на выборах пришлось соревноваться не только с оппонентами, но и с украинским президентом, тоже не добавляет оптимизма.

Угроза единству позиции ЕС

Венгрия является одним из противников быстрого движения Украины в членство в ЕС.

Также власти страны заявляли, что санкции против россии не будут иметь должного эффекта для завершения войны и больно ударят по самому Евросоюзу. Играть под дудку Кремля Будапешт может и в газовом вопросе — пока остальные страны ЕС категорически отказались платить за газ рублями, Венгрия затягивает с высказыванием официальной позиции на этот счет. Это вполне может означать, что Будапешт нанесет удар по единству позиции стран Евросоюза.

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Поддержка украинских беженцев

С начала полномасштабного наступления россии через венгерскую границу выехали более полумиллиона украинцев. В этой связи венгерские власти хотели получить от Евросоюза средства для размещения и обеспечения украинских беженцев. Впрочем, кое-что не сходится.

Будапешт настаивает, что Венгрия к концу марта приняла более 540 тысяч переселенцев. Однако в Венгерском Хельсинкском комитете говорят, что эта цифра существенно завышена, ведь многие украинцы переезжают Венгрию транзитом, по дороге в другие европейские страны. За месяц войны за статусом о защите к венгерским властям обратилось 80 тысяч украинцев. Поэтому поведение Венгрии при попытке получить дополнительные средства от ЕС вызывает вопрос: а что будет, если Европа не удовлетворит в полной мере запрос Будапешта?

Фото: Getty Images