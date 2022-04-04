Жертвы в Бородянке Киевской области: какая ситуация после освобождения от оккупантов

Больше месяца поселок городского типа Бородянка (Киевская область), в котором проживало около 13 тыс. жителей, был в оккупации российских войск. 2 апреля под натиском украинских войск российские захватчики покинули Бородянку, оставив после себя боль, разрушения и смерть.

«Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить», — сообщила 4 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова.

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На фото ниже – разрушенный дом в Бородянке. Автор снимка — фотограф Макс Левин, погибший в конце марта в Киевской области.

3 апреля Олимпийский чемпион, депутат от «Слуги народа» Жан Беленюк поделился на своей странице в Facebook ужасными фото из Бородянки.

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На одном из фото Жан держит на фоне разрушенного, обгоревшего дома снимок, от которого разрывает душу.

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«Бородянка сегодня… Эту фотографию нашел среди завалов возле здания. На фото – счастливая семья этого дома, до прихода «освободителей»…»

Напомним, 13 марта стало известно, что священник церкви Московского патриархата настоятель храма Архистратига Михаила в пгт Бородянка протоиерей Виктор Талько помог оккупантам взять в плен мирное население. Как тогда рассказала писательница Лариса Ницой, оккупанты зашли в церковь с детьми, вывели людей и принудительно рассадили их по бусам. По предварительной информации людей вывезли в рф. Протоиерей благословил это действо:

На данный момент местонахождение Виктора Талько неизвестно.

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