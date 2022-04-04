Николаев подвергся ракетным ударам и обстрелам кассетными снарядами: Что происходит в городе 4 апреля

4 апреля Николаев обстреляли кассетными снарядами

Днем 4 апреля оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными снарядами, в результате чего погибли 10 человек, еще 46 ранены, рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона.

Оккупанты обстреляли многие жилые дома, а также городскую и областную больницы, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, ПТУ и два филиала заведений внешкольного образования.

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Взрывы в Николаеве раздались 3 апреля около 13:00

«Российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву», – сообщил городской глава Сенкевич. – Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в личные сообщения на Facebook».

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3 апреля в результате ракетного удара по Николаеву один человек погиб, 14 ранены.

Кассетные обстрелы в Николаеве 3 апреля

Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з лікарень #Миколаїв. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію — згадуйте і це відео.#Ukraine #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XH4qmqjfir — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 4, 2022

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