Новый канал>Новости

Буча после освобождения от российских оккупантов: фото и видео (18+)

Буча

Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

После того, как Бучу в Киевской области освободили от российских оккупантов и в город Киевской области зашли украинские войска, в сети начали появляться ужасные кадры с места событий. Изуродованные тела безоружных местных жителей с завязанными руками и ногами лежат по всем дорогам. Сотни расстрелянных авто, разрушенные дома. Сейчас Буча выглядит страшнее кадров из фильмов ужасов. Но это не кино, это реальность, которую в Украину принести российские захватчики.

 

Это последствия вторжения русских военных в мирный город Буча.

Для русских военных не существует никакой морали, у них нет ни капли человечности. Это дикие звери, которые пировали в городе, превращенном в пепел… В мирном городе, где еще 23 февраля жили тысячи счастливых семей и планировали свое будущее.

Карта боевых действий в Украине 3 апреля: где идут бои на 39-й день войны

Будущее, которое у них отняли.

 

«Очень тяжелый день в эмоциональном плане. Изуродованные тела, разрушенные жизни и судьбы. Сплошные страдания людей, которые не хотели войны, убегали от войны, но не успели. Нет сил сейчас показать больше одной фотографии.

Мертвые гражданские на обочине трассы в 20 км от Киева, Киевская область, Украина, 2 апреля 2022 года. Под одеялом один мужчина и 2-3 мертвых обнаженных женщин всех которых пытались сжечь на обочине», — написал у себя на странице в facebook фотограф Михаил Палинчак.

Буча после освобождения от российских оккупантов: фото и видео

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств

«Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы во взаимодействии с украинскими стражами порядка собрать все доказательства военных преступлений россиян»

Дмитрий Кулеба также рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования: «Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. россия хуже ИГИЛ».

Напомним, что 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от оккупантов: «31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всего территориального общества как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов».

військові новини выбор редакции
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь