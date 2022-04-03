Буча после освобождения от российских оккупантов: фото и видео

После того, как Бучу в Киевской области освободили от российских оккупантов и в город Киевской области зашли украинские войска, в сети начали появляться ужасные кадры с места событий. Изуродованные тела безоружных местных жителей с завязанными руками и ногами лежат по всем дорогам. Сотни расстрелянных авто, разрушенные дома. Сейчас Буча выглядит страшнее кадров из фильмов ужасов. Но это не кино, это реальность, которую в Украину принести российские захватчики.

Это последствия вторжения русских военных в мирный город Буча.

Буча, Київська область. На вулицях лежать тіла людей із зв’заними руками, що були застрілені солдатами. Ці люди не були військовими. Вони не мали зброї. Вони не представляли загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях? (1/2) pic.twitter.com/vsALjHP2UW — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Для русских военных не существует никакой морали, у них нет ни капли человечности. Это дикие звери, которые пировали в городе, превращенном в пепел… В мирном городе, где еще 23 февраля жили тысячи счастливых семей и планировали свое будущее.

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Будущее, которое у них отняли.

#UPDATE The killing of civilians in the town of Bucha near the Ukrainian capital was a «deliberate massacre», Foreign Minister Dmytro Kuleba said Sunday, after the hasty retreat of Russian forces from the areahttps://t.co/SbeePOQtrP — AFP News Agency (@AFP) April 3, 2022

«Очень тяжелый день в эмоциональном плане. Изуродованные тела, разрушенные жизни и судьбы. Сплошные страдания людей, которые не хотели войны, убегали от войны, но не успели. Нет сил сейчас показать больше одной фотографии.

Мертвые гражданские на обочине трассы в 20 км от Киева, Киевская область, Украина, 2 апреля 2022 года. Под одеялом один мужчина и 2-3 мертвых обнаженных женщин всех которых пытались сжечь на обочине», — написал у себя на странице в facebook фотограф Михаил Палинчак.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Бучу для сбора доказательств

«Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы во взаимодействии с украинскими стражами порядка собрать все доказательства военных преступлений россиян»

Дмитрий Кулеба также рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования: «Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. россия хуже ИГИЛ».

#UPDATE EU chief Charles Michel on Sunday pledged further sanctions on Moscow as he condemned «atrocities» carried out by Russian forces near Ukraine’s capital Kyivhttps://t.co/NxqHBIk0Ga — AFP News Agency (@AFP) April 3, 2022

Напомним, что 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от оккупантов: «31 марта войдет в историю нашего населенного пункта и всего территориального общества как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами Украины наших населенных пунктов».