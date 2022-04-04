На выборах в Сербии победил Александр Вучич: Какой будет политика при нем

4 апреля стало известно, что в Сербии во второй срок идут президент Сербии Александр Вучич и его Прогрессивная партия.

По словам Вучича, как сообщает сербский телерадиоканал РТС, он заручился поддержкой от 59,9% до 60,1% голосов избирателей. Конечный срок для оглашения окончательных результатов выборов – 7 апреля.

Дважды бежал от войны: история режиссера-постановщика «Ревизоров на пороге»

Володимир Зеленский выступил на Грэмми 2022 (ВИДЕО)

Таким образом Александр Вучич станет первым сербским президентом, которому удалось переизбраться на второй срок, а его партия вновь обретет крупнейшую фракцию в сербском парламенте.

На выборах проголосовало 58,6% общего количества зарегистрированных избирателей.

Как работает метро Киева и скоростной трамвай сегодня 4 апреля 2022: график работы и схема передвижений

Напомним, что 3 апреля в Сербии состоялись президентские, парламентские выборы, а также выборы в местные органы власти в 11 общинах страны и двух городах, включая Белград.

И еще немного актуальных новостей про Сербию и позицию этой страны:

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик