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Вместо хлеба: картофельный лаваш на скорую руку от Алекса Якутова

Картофельный лаваш: рецепт за 15 минут от Алекса Якутова

Быстро и вкусно

Если у вас осталось пюре и есть немного муки, можно приготовить вкусный лаваш. По сути, это нечто среднее между блинами и лепешками. Картофельный лаваш может стать заменой хлеба и вкусен как теплым, так и холодным. А главное – на его приготовление не нужно тратить много времени. Как сделать картофельный лаваш – рассказал эксперт реалити Нового канала «На ножах» Шеф Алекс Якутов.

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Картофельный лаваш: рецепт на скорую руку от Алекса Якутова

Вам понадобится:

  • Картофельное пюре – 350 г или из 5-ти крупных картофелин.
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Масло растительное – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Мускатний орех 0,5 г (по желанию)

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Приготовление:

  1. Соединяем муку и разрыхлитель.
  2. В пюре добавляем растительное масло и перемешиваем.
  3. Соединяем пюре с мукой и замешиваем тесто. Оно будет эластичным, но не должно липнуть к рукам.
  4. Тесто разделяем на средние кусочки и раскатываем лаваш. По желанию, можно добавить любую зелень: укроп, петрушку и т.п.
  5. Есть два варианта приготовления лаваша. Первый – в духовке. Для этого раскатываем тесто средней толщины. Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем лаваш на противень и отправляем готовиться на 10-15 минут. При запекании он немного поднимется, но потом осядет. Такой лаваш можно есть вместо хлеба или делать с ним бутерброды.
  6. Второй вариант – приготовить его на сухой сковороде. Для этого раскатываем тесто тоненько, кладем на раскаленную сковороду лепешки и жарим с каждой стороны до румяности. В такой лаваш классно заворачивать тушеную капусту, овощи или любую другую начинку, которая есть у вас в холодильнике.

Приятного аппетита!

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