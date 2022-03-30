Картофельный лаваш: рецепт за 15 минут от Алекса Якутова

Быстро и вкусно
Если у вас осталось пюре и есть немного муки, можно приготовить вкусный лаваш. По сути, это нечто среднее между блинами и лепешками. Картофельный лаваш может стать заменой хлеба и вкусен как теплым, так и холодным. А главное – на его приготовление не нужно тратить много времени. Как сделать картофельный лаваш – рассказал эксперт реалити Нового канала «На ножах» Шеф Алекс Якутов.
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Картофельный лаваш: рецепт на скорую руку от Алекса Якутова
Вам понадобится:
- Картофельное пюре – 350 г или из 5-ти крупных картофелин.
- Мука – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Мускатний орех 0,5 г (по желанию)
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Приготовление:
- Соединяем муку и разрыхлитель.
- В пюре добавляем растительное масло и перемешиваем.
- Соединяем пюре с мукой и замешиваем тесто. Оно будет эластичным, но не должно липнуть к рукам.
- Тесто разделяем на средние кусочки и раскатываем лаваш. По желанию, можно добавить любую зелень: укроп, петрушку и т.п.
- Есть два варианта приготовления лаваша. Первый – в духовке. Для этого раскатываем тесто средней толщины. Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем лаваш на противень и отправляем готовиться на 10-15 минут. При запекании он немного поднимется, но потом осядет. Такой лаваш можно есть вместо хлеба или делать с ним бутерброды.
- Второй вариант – приготовить его на сухой сковороде. Для этого раскатываем тесто тоненько, кладем на раскаленную сковороду лепешки и жарим с каждой стороны до румяности. В такой лаваш классно заворачивать тушеную капусту, овощи или любую другую начинку, которая есть у вас в холодильнике.
Приятного аппетита!
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