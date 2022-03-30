Картофельный лаваш: рецепт за 15 минут от Алекса Якутова

Быстро и вкусно

Если у вас осталось пюре и есть немного муки, можно приготовить вкусный лаваш. По сути, это нечто среднее между блинами и лепешками. Картофельный лаваш может стать заменой хлеба и вкусен как теплым, так и холодным. А главное – на его приготовление не нужно тратить много времени. Как сделать картофельный лаваш – рассказал эксперт реалити Нового канала «На ножах» Шеф Алекс Якутов.

«Паляниця» за 15 минут от Шефа Алекса Якутова

В условиях войны: 5 каш, которые не нужно варить

Картофельный лаваш: рецепт на скорую руку от Алекса Якутова

Вам понадобится:

Картофельное пюре – 350 г или из 5-ти крупных картофелин.

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Мускатний орех 0,5 г (по желанию)

Оладки из манки: пошаговый рецепт от Алекса Якутова

Оладки из кукурузной каши: пошаговый рецепт от Алекса Якутова

Оладки из пшеничной каши: пошаговый рецепт от Алекса Якутова

Приготовление:

Соединяем муку и разрыхлитель. В пюре добавляем растительное масло и перемешиваем. Соединяем пюре с мукой и замешиваем тесто. Оно будет эластичным, но не должно липнуть к рукам. Тесто разделяем на средние кусочки и раскатываем лаваш. По желанию, можно добавить любую зелень: укроп, петрушку и т.п. Есть два варианта приготовления лаваша. Первый – в духовке. Для этого раскатываем тесто средней толщины. Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем лаваш на противень и отправляем готовиться на 10-15 минут. При запекании он немного поднимется, но потом осядет. Такой лаваш можно есть вместо хлеба или делать с ним бутерброды. Второй вариант – приготовить его на сухой сковороде. Для этого раскатываем тесто тоненько, кладем на раскаленную сковороду лепешки и жарим с каждой стороны до румяности. В такой лаваш классно заворачивать тушеную капусту, овощи или любую другую начинку, которая есть у вас в холодильнике.

Приятного аппетита!

Читай также:

#ДобріІсторії: Алекс Якутов элитный ресторан превратил в «полевую» кухню