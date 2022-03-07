Алекс Якутов елітний ресторан перетворив на польову кухню

Експерт реаліті Нового каналу «На ножах», відомий шеф-кухар та ресторатор допомагає військовим та теробороні

Два тижні тому столичний ресторан «Публіцист» годував відомих зірок, політиків, дипломатів та бізнесменів. Він отримував найкращі відгуки іноземних кулінарних критиків, а столик частенько потрібно було бронювати за кілька днів. Та 24 лютого життя українців змінилось. Нині зала ресторану пустує, а от на кухні щодня кипить робота. Кухарі працюють нон-стоп, щоб нагодувати тих, хто боронить нас із вами від окупантів. Новий канал продовжує розповідати #ДобріІсторії дивовижних українців, які надихають.

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Смачна зброя

– Найкраще, що я вмію робити, – годувати людей, – каже Алекс Якутов. – Тому коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чітко розумів, яким буде мій внесок у перемогу над ворогом. Щоправда плани довелося трохи змінити. Коли я вивіз дружину з тещою і нашими тваринами, не зміг повернутись до столиці – на шляху почались активні бойові дії. В Умані маю багато друзів кухарів і рестораторів. Ми об’єдналися й почали готувати для захисників. Тим часом моя команда «Публіциста» працює в Києві. Причому себе проявили ті люди, про яких я й подумати не міг. Офіціант, якого вважав ще дитиною, зараз з батьком розвозить їжу на передову. Барбершопер, який підстригав мені бороду, ходить із дівчиною в ресторан і чистить картоплю. Директорка «Публіциста» стала посудомийницею і стежить за порядком на кухні, а адміністратор смажила млинці, щоб порадувати захисників на Масляну. Причому всі ці люди працюють безкоштовно.

Допомога від усіх

Нині лише в одній Умані Шеф із колегами щодня годують близько 80 людей.

– Багато людей хочуть допомагати. Хтось руками, хтось продуктами, – розповідає Шеф. – Бабусі з найближчих сіл привозять буряк, моркву, цибулю. Якась кондитерська пожертвувала 80 тортів. Також нам безкоштовно доставляють ящиками найвідоміші помідори ТМ «Гордій». У мирний час вони коштували 150-200 гривень за кілограм. Коли бачиш, скільки є допомоги, які в нас круті, безстрашні люди, розумієш, що перемога точно буде за нами.

Слава Україні!